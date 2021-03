Am 4. April um 21 Uhr wird in den sozialen Medien ein neues Video gezeigt, das einen Blick hinter die Kulissen des berühmten Räderlaufs gewähre, kündigte der Osterdechenverein am Mittwoch an. Zur gleichen Uhrzeit sollen in Lügde wie immer die Glocken von St. Marien läuten und das Osterkreuz über der Stadt leuchten.

Der Dechenverein zog eine positive Bilanz der im vergangenen Jahr erstmals ins Internet verlegten Veranstaltung. Über 40.000 Menschen aus ganz Deutschland hätten dem Lauf online gefolgt und ihre Begeisterung in den sozialen Medien geteilt, erklärte der Vorsitzende des Dechenvereins, Uwe Stumpe. Auf Lügder Balkonen sei das Dechenlied gesungen worden, Kerzen seien entzündet worden. Und es sei gejubelt worden, als die Feuerräder virtuell vom Lügder Osterberg hinabgestürzt seien.

Der Osterräderlauf wurde zuvor in den Jahren jeweils von rund 20.000 Menschen besucht. Bei dem von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärten Brauch werden mannshohe, fast 400 Kilogramm schwere Eichenräder mit Stroh gestopft, in Brand gesetzt. Sie rollen vom Osterberg in das Tal der Emmer. Die Tradition, die 1743 erstmals schriftlich erwähnt wurde, geht auf die Germanen zurück, die den Winter mit Freudenfeuern verabschiedeten. Karl der Große soll den heidnischen Brauch in ein christliches Ritual überführt haben.

