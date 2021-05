2013 erschoss ein 74 Jahre alter Rentner, der mit dem Kreis Hameln-Pyrmont im Streit lag, Landrat Rüdiger Butte (63) in dessen Büro. In eben diesem Raum erfuhr sein Nachfolger Tjark Bartels im Juni 2019 von einer Todesdrohung, die sich gegen ihn richtete, weil sein Jugendamt im Missbrauchsfall Lügde versagt hatte. „Es war nicht die erste Drohung, aber sie packte mich ganz anders. Sie war konkreter, sie wurde im Netz zustimmend kommentiert, und sie nahm Bezug auf meinen ermordeten Vorgänger.“ Ein paar Tage später zog ein Psychiater den Landrat, der unter Panikattacken litt, aus dem Verkehr. Bartels kehrte nie wieder an seinen Schreibtisch zurück. Das Land Niedersachsen versetzte ihn im Oktober 2019 mit 49 Jahren in den Ruhestand – seine Arbeitsunfähigkeit wurde als Dienstunfall anerkannt. Panische Angst Schon lange steht der frühere Landrat auf der Zeugenliste des Lügde-Untersuchungsausschusses, doch seine Krankheit ließ eine Befragung bisher schwierig erscheinen. Bartels hatte, so sagt er, panische Angst, dass ein aktuelles Foto ihn erneut im Internet zur Zielscheibe für Hass machen würde.