Feuerwehrfahrzeuge am Einsatzort. Foto: Christian Müller

Oerlinghausen (WB/cm). Bei privaten Bauarbeiten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Oerlinghausen am Iberg ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr geriet er gegen Mittag unter einen Bagger.