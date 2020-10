Rentner schießt auf Nachbarn

Das Landgericht Detmold verurteilte den Rentner aus Oerlinghausen am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Vier Mal hatte er am 1. Mai auf seinen Nachbarn (43) geschossen, drei Mal versagte der umgebaute Revolver. Doch nach einem weiteren Abdrücken traf eine Kugel das Bein des Opfers über dem Knie.

Angeklagter sitzt in U-Haft

Seit der Tat sitzt der 76-jährige Witwer in Untersuchungshaft. Weil er zwei Oberschenkelhalsbrüche hinter sich hat und seit einigen Monaten nur noch am Rollator gehen kann, ist er nicht in einem gewöhnlichen Gefängnis untergebracht, sondern in der Justizvollzugsanstalt Hövelhof. Dort gibt es etwa 30 Plätze für betagte, pflegebedürftige Männer, die in Strafhaft oder Untersuchungshaft sitzen. Mitarbeiter der JVA fuhren den Rentner am Montagmorgen samt Rollator zum Prozess nach Detmold.

Erinnerungslücken

„Ich kann mich nicht mehr erinnern“, antwortete der Angeklagte immer wieder auf Fragen des Vorsitzenden Richters Karsten Niemeyer, und das waren wohl keine Ausflüchte: Der Gutachter Dr. Bernd Roggenwallner aus Dortmund sagte, Teile des Gehirns des Angeklagten seien schwer geschädigt. Denn Jürgen R. ist seit mehr als 50 Jahren Alkoholiker, seine erste Verurteilung in Sachen Sucht stammt aus dem Jahr 1970.

Wegen der erheblichen Erinnerungslücken musste das Gericht die jüngste Tat anhand von Zeugenaussagen und Spuren rekonstruieren. Der Nachbar von Jürgen R. hatte am 1. Mai Besuch: Seinen Bruder, dessen Frau und deren zwei Kinder. „Die Wohnzimmer liegen Wand an Wand. Es kann schon sein, dass das Herumlaufen der Kleinen und ihr Rufen den Mann gestört haben“, sagte der 43-Jährige als Zeuge. Gegen 22 Uhr habe Jürgen R. mit den Fäusten gegen seine Wohnungstür gehämmert. „Das hat er immer getan, wenn er etwas wollte. Er hat nie geklingelt.“ Er habe geöffnet, sagte der Zeuge, und der alte Mann habe so etwas wie „Ruhe! Ruhe!“ gerufen. „Plötzlich sah ich, dass er eine Pistole in der Hand hatte. Er hob sie hoch und zielte seitlich gegen meinen Kopf.“ Er habe den Mann am Arm gefasst und von sich gestoßen, wodurch der Rentner gestürzt sei. „Er saß auf dem Boden und lehnte mit dem Rücken an der Wand. Dann zielte er mit der Pistole auf mich und drückte immer wieder ab.“

Tat im Saal nachgestellt

Oberstaatsanwalt Christopher Imig wollte das genau wissen. Er setzte sich auf den Boden des Gerichtssaals, lehnte sich mit dem Rücken an die Richterbank und zielte mit dem Zeigefinger auf den stehenden Zeugen. „Wohin hat die Pistole gezeigt?“ Der Mann war sich sicher: „Nicht auf meinen Kopf und nicht auf meinen Oberkörper, sondern tiefer.“ Damit war der Anklagevorwurf des versuchten Totschlags vom Tisch. Das Opfer hatte damals einen Streifschuss erlitten, der problemlos verheilt ist.

SEK-Beamte stürmten Stunden nach der Tat die Wohnung von Jürgen R. und nahmen ihn fest. Er hatte zur Tatzeit vier Promille Alkohol im Blut.

Der Rentner, der früher als Installateur gearbeitet hatte, wurde im Laufe seines Lebens schon 26 Mal verurteilt. Zuletzt schoss er 2017 von seinem Balkon aus auf einen Spielplatz, auf dem Mütter mit ihren Kindern saßen und Jugendliche Fußball spielten. Letztere waren ihm zu laut. Immer wieder lud er sein Luftgewehr nach und schoss. „Aber nur auf den Boden“, wie er am Montag sagte. Er wurde damals zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Luftgewehr zog das Gericht ein, von dem Revolver und einer zweiten Schusswaffe, die im Mai bei Jürgen R. gefunden wurde, wussten die Behörden damals nichts. „Keine Ahnung, woher ich die hatte“, sagte der Angeklagte am Montag. „Die Patronen habe ich jedenfalls in Belgien gekauft.“

Keine Therapie mehr angeordnet

Mit dem Urteil lag die Kammer auf der Mitte der beantragten Strafen: Verteidiger Andreas Scharmer hatte drei Jahre Haft gefordert, Oberstaatsanwalt Imig vier. Von der Anordnung einer Alkoholtherapie sah das Gericht ab. Christopher Imig: „Die hätte auch nichts genutzt. Er hat sie fast alle abgebrochen.“