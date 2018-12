Schieder-Schwalenberg (dpa). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke ­Büdenbender feiern Weihnachten mit ihren Familie in der Heimat, also im Kreis Lippe und im Siegerland.

Heiligabend werden das Staatsoberhaupt und die First Lady bei der Mutter des Bundespräsidenten in Brakelsiek erwartet. Traditionell gibt es gebratenes Kasseler mit Sauerkraut, nach einem schlesischen Rezept.

Steinmeiers Mutter Ursula stammt aus Breslau (Wroclaw). An den Weihnachtsfeiertagen geht es dann weiter ins Siegerland zur Familie von Elke Büdenbender.

Der erste offizielle Termin Steinmeiers nach den Weihnachtsfeiertagen fällt bereits ins neue Jahr: Am 6. Januar empfängt er im Schloss Bellevue Sternsinger aus dem ­Bistum Trier.

Mehr Süßes zu Weihnachten

Übrigens: Eine Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland isst an Weihnachten mehr Süßes als im Rest des Jahres. 54 Prozent gaben in einer YouGov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur an, mehr Süßigkeiten in der Weihnachtszeit zu essen als im Rest des Jahres. 16 Prozent gaben sogar »Deutlich mehr« an, 38 Prozent »Etwas mehr«. Ein Drittel (33 Prozent) sagt dagegen, ungefähr gleich viel Süßes wie sonst zu essen. Der Rest isst zu Weihnachten weniger oder gar keine Süßigkeiten oder machte dazu keine Angabe.

Beim Alkohol übertreiben die meisten laut der Umfrage nicht: So sagt etwa ein Viertel (24 Prozent), mehr zu trinken, 42 Prozent meinen »ungefähr gleich viel«. Der Rest trinkt weniger, gar keinen Alkohol oder machte keine Angabe.

Erst vergangene Woche hatte das Bundeskabinett eine »Reduktions- und Innovationsstrategie« im Kampf gegen Übergewicht verabschiedet. So sollen viele Fertigprodukte bis 2025 allmählich neue Rezepturen bekommen und zum Beispiel weniger Zucker enthalten. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt dafür auf Vereinbarungen mit den Herstellern. Von Verbraucherschützern kam teils scharfe Kritik an dem Modell auf freiwilliger Basis.