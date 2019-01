Von Klaus Karenfeld

Schlangen (SZ). Die Christdemokraten in Schlangen stellen die Weichen für die Kommunalwahl 2020. Am 15. November will die Partei ihren Bürgermeisterkandidaten und die Bewerber für den Gemeinderat wählen. Das gab der Vorsitzende Marcus Püster in der Mitgliederversammlung am Montagabend bekannt.