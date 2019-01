Schlangen (WB). Aus Sicherheitsgründen bleibt die Gauseköte (L937) zwischen Schlangen und Detmold bis auf weiteres in beiden Richtungen gesperrt. Das hat am Freitag, 25. Januar, der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitgeteilt.

In der Mitteilung heißt es: »Der für das Wochenende angekündigte Wechsel von Frost auf Tauwetter mit Niederschlägen könnte dafür sorgen, dass die Böschung an der Straße in Bewegung gerät. Wie lange die Straße gesperrt bleiben muss, ist derzeit noch nicht abzusehen.«

Im November 2015 hatte es hier einen Erdrutsch gegeben. Die Straße wurde nach kurzer Sperrzeit wieder freigegeben. Noch heute stehen dort aber Warnbaken. Sven Johanning, Pressesprecher des Landesbetriebes, stellte auf Anfrage fest: »Der Boden rutscht nicht weiter nach, solange die Böschung keinen weiteren äußeren Einwirkungen ausgesetzt ist. Deshalb ist eine Sanierung der Böschung auch so schwierig und bedarf weiterer bodentechnischer Untersuchungen.«