Während der Bergungsarbeiten musste die B1 zwischen den Anschlussstellen Kohlstädt und Waldschlösschen mehrere Stunden gesperrt werden.

Der folgenreiche Verkehrsunfall ereignete sich in Höhe des Parkplatzes Bärental. Gegen 13.30 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem 37-jährigen Beifahrer aus Schieder auf der zweispurigen B1 auf der linken Spur in Richtung Detmold unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Audi A3 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit Soester Kennzeichen.

Fahrer und Beifahrer des Audi erlagen trotz Reanimationsmaßnahmen ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der angeforderte Rettungshubschrauber musste unverrichteter Dinge wieder zurückfliegen. Der 61-jährige Lastwagenfahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt ins Klinikum Detmold eingeliefert.

Die B1 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Umleitungsstrecken waren zeitweise komplett überlastet.