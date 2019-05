Schlangen (WB/jhan). Nach einem schweren Unfall am Freitagmittag zwischen Schlangen und Horn-Bad Meinberg ist die Bundesstraße 1 derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird nach Angaben der Polizei noch eine Zeit dauern.

Der Verkehr wird laut Polizei über Altenbeken umgeleitet. Nach ersten Informationen vom Unfallort soll ein Auto, das in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs war, in Höhe des Rastplatzes Bärental in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengeprallt sein.

Laut Polizei gibt es Verletzte. Rettungswagen und Feuerwehr sind im Einsatz. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 13 wurde angefordert.