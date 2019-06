Von Phil Hänsgen

Schlangen (WB). Die Handballwoche des VfL Schlangen am Sportzentrum Rennekamp startet an diesem Mittwoch, 19. Juni, und dauert bis zum 22. Juni. Sie bietet neben Liveauftritten der beliebten Pop- und Rockbands »Be Jones« und »Sparking Plugs« aus Bad Lippspringe auch ein bunt gemischtes Programm rund um die Sportart Handball.

Mittwoch, 19. Juni

Los geht es am Mittwochabend um 18 Uhr mit dem Hobby-Turnier, bei dem Teams mit maximal zwei aktiven Handballern auf drei abgeklebten Spielfeldern untereinander den Sieger ausspielen. Bis zum Dienstag hatten sich 13 Mannschaften angemeldet. Der Sieger darf sich über Essensgutscheine in der Gemeinde freuen.

Donnerstag, 20. Juni

Der Fronleichnamstag ist der Familien- und Jugendtag der Handballwoche, bei dem nicht nur alle Jugend-Mannschaften des VfL Schlangen im Laufe des Tages aktiv im Einsatz sind, sondern auch eine Handball-Olympiade für die Kleinen in der Rennekamphalle aufgebaut wird. Der zweite Vorsitzende der Handballabteilung, Carsten Lüning, erläutert: »Das Angebot richtet sich an alle Kindergarten- und Grundschulkinder bis acht Jahre. Wir werden Stationen aufbauen, bei denen man sich an verschieden Wurfspielen wie Torwandwerfen probieren kann. Diese Olympiade ist perfekt zum Reinschnuppern in den Handball und soll das Interesse an der Sportart bei den Kindern wecken.«

Abends ab 18 Uhr vermischen sich beim Großfeldspiel auf dem Sportplatz erneut die Sportarten Handball und Fußball. Die alten Herren des VfL Schlangen treten gegen die alten Herren des FC Fortuna Schlangen an und spielen dabei eine Halbzeit Fuß- und in der anderen Handball. Dazwischen wird in der Halbzeitpause die starke Leistung der männlichen D-Jugend des VfL gewürdigt: Sie wird für ihren Meistertitel in der Kreisklasse in der vergangenen Saison geehrt.

Freitag, 21. Juni

Parallel zu sehen gibt es am 21. Juni, ab 18 Uhr, das Damen-Turnier mit Mannschaften bis einschließlich der Bezirksliga Lippe in der Sporthalle und ein HerrenTurnier auf dem Großfeld mit Mannschaften bis einschließlich der zweiten Kreisklasse.

Am Abend, ab 20 Uhr, sorgt zum ersten Mal die Party-Rockband »Sparking Plugs« aus Bad Lippspringe auf der Showbühne mit eigenen Interpretationen von berühmten Stücken der Rockmusik für Stimmung bei den Gästen. Ob Classic-, Hard-, oder Punkrock: Es ist für jeden etwas dabei und wer auf Rock steht, sollte sich den Auftritt auf keinen Fall entgehen lassen. Auch Carsten Lüning freut sich auf den Abend: »Ich bin mir sicher, dass sie das Publikum in ihren Bann ziehen wird. Wir haben auch eine ganz persönliche Bindung zu der Gruppe, da der Schlagzeuger Lukas Richts in der ersten Mannschaft des VfL Schlangen spielt.« Zusätzlich wird am Freitagabend die erste Damen-Mannschaft für ihren Pokalsieg in der vergangenen Saison geehrt.

Samstag, 22. Juni

»Handball hilft zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe« heißt die Organisation, die im Laufe der gesamten Woche und beim »Veltins-Cup« am Samstag ab 17.30 Uhr vom VfL unterstützt wird. Das Benefiz-Herren-Turnier wird von der Brauerei gesponsert und für jedes geworfene Tor spendet die Firma eine bestimmte Summe an die Krebshilfe. Zusätzlich dazu kann man in der Süßigkeitenbude der Handball-Jugend an allen Tagen Lose für eine Tombola kaufen, deren Erlös zusätzlich an die Aktion gehen wird. Hauptpreise sind unterschriebene Trikots der Profi-Mannschaften der Rhein-Neckar Löwen und des TBV Lemgo Lippe sowie VIP-Karten für ein Heimspiel in Lemgo.

Wie schon in 2018, ist erneut die beliebte Band »Be Jones« dabei, die am Samstag ab 20 Uhr die Handballwoche mit ihrem Live-Konzert ausklingen lassen wird. Gespielt werden Rock- und Popklassiker von beispielsweise Status Quo und Prince oder Musik der Neuen Deutschen Welle aus den zurückliegenden Jahrzehnten.

Carsten Lüning freut sich auf diese abwechslungsreichen Tage: »Schon beim Aufbau mit den Mitgliedern des VfL ist die Vorfreude auf die Woche enorm gestiegen. Ich erhoffe mir eine Menge Spaß, gesellige Stunden und besonders viel Freude an der Sportart Handball – und dementsprechend packende Spiele und Turniere. Ein großes Ziel ist es, stets neue Leute für diesen spannenden Sport begeistern zu können.«