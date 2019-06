Von Uwe Hellberg

Kohlstädt (WB). Die Schützen im Strothetal haben einen neuen König: Mit lautem Jubel und Gesängen ließen sie am Samstag den 56-jährigen Gerd Georgi hoch leben. Er wird beim Schützenfest am kommenden Wochenende die Regentschaft übernehmen.

Nach dem Antreten auf dem Festplatz und dem Empfang der Gastvereine ging es für die Kohlstädter Schützen am Samstag zunächst zu einem ökumenischen Gottesdienst, den Pastorin Sabine Mellies-Thalheim hielt, in die Kirche. Mit Verspätung begann dann bei Temperaturen um 30 Grad das Königsschießen, zu dem insgesamt 112 Schützen antraten. Den ersten Schuss gab der amtierende König Walter I. Bierwirth ab.

Der erste große Jubel kam um 18.19 Uhr auf, als der beste Jungschütze verkündet wurde: Mirco Drinkuth. Das freute nicht nur seine Kameraden Malte Voß und Jan Marten Büker, die den Jugend-König gleich auf den Schultern trugen, sondern besonders seinen Vater Markus Drinkuth. Denn: »Genau vor 20 Jahren bin ich Jungschützenkönig gewesen. Dass mein Sohn diesen Erfolg nun auch für sich miterleben kann, ist großartig«, bekannte der stolze Papa. Mirco Drinkuth ist 17 Jahre alt und nicht nur seit Jahren Mitglied im Schützenverein, sein großes Hobby ist der Fußball. Er ist in der A-Jugend der Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt aktiv.

Um 18.38 Uhr war dann auch entschieden, wer in den kommenden zwei Jahren das Strothetal als Schützenkönig vertritt: Gerd Georgi. Oberst Jens Geise und erster Vorsitzender Frank Grote waren erste Gratulanten. Mit lautem Hall wurde ein Lied angestimmt: »Gerd Georgi, du bist der beste Mann« sangen die Schützenbrüder. Nico Hanselle, Hauptmann der Oberdorfkompanie, und Frank »Aki« Hanning, Spieß der Oberdorfkompanie, stemmten den neuen König auf ihre Schultern und trugen ihn über den Platz.

Königsschießen in Kohlstädt Fotostrecke

Foto: Uwe Hellberg

Gerd Georgi ist 1994 nach Kohlstädt zugezogen. Der 56-Jährige ist selbstständiger Klempnermeister, Vater zweier Töchter und betreibt seit 2012 gemeinsam mit seiner Frau Viola die einzige Kneipe im Ortsteil Kohlstädt, den »Arminius-Treff«. Seit zwei Jahrzehnten gehört er auch dem Schützenverein Kohlstädt an.

Gerd Georgi gehört der Oberdorf-Kompanie an und für diese war der Samstag ein großer Freudentag. Das letzte Königspaar konnte die Oberdorf-Kompanie nämlich vor zehn Jahren stellen. Von 2009 bis 2011 regierten Klaus und Bettina Liers im Strothetal.

Und das ist der Thron, der die Kohlstädter Schützen von 2019 bis 2021 vertreten wird: An der Seite von Gerd I. nimmt seine Ehefrau Viola I. Georgi Platz. Zum Hofstaat gehören Carsten Grote und Funda Borlisch sowie Klaus und Manuela Herzog. Angeführt vom Spielmannszug des Schützenvereins schritt der Thron am Samstagabend an den Schützen vorbei in die Halle. Dort sorgte ein DJ für die geeignete Musik zum Tanz.

Das Schützenfest feiern die Kohlstädter von Freitag bis Montag, 5. bis 8. Juli. Am Freitag geht es um 21 Uhr los, wenn die Kompanien auf dem Festplatz antreten. Gegen 21.15 Uhr ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal geplant. Zurück am Festplatz, steht für 21.45 Uhr der Zapfenstreich auf dem Programm. Höhepunkt am Samstag ist um 17.30 Uhr die Proklamation des neuen Königspaares.