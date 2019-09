Ute Lange vom Nestor Bildungswerk (hinten rechts) und Integrationsmanagerin Malita Makoza (daneben) freuen sich, dass die Frauen so engagiert am Integrationskursus teilnehmen. Diesen leitet Agnieszka Gluc (6. von links). Foto: Sonja Möller

Von Sonja Möller

15 Frauen aus verschiedenen Ländern lernen seit einem Jahr intensiv Deutsch sprechen und schreiben. Sie kommen aus Afghanistan, dem Irak, der Türkei oder Syrien und nehmen am Integrationskursus speziell für Frauen in Schlangen teil. Möglich gemacht hat dies Integrationsmanagerin Malita Makoza, die den Kursus beim Bundesamt für Migration beantragte, die Teilnehmerinnen aussuchte, Formulare ausfüllte und den Kontakt zum Nestor Bildungswerk herstellte.

Seit September 2018 büffeln die Frauen jetzt intensiv die deutsche Sprache. Kursleiterin Agnieszka Gluc legt den Fokus vor allem auf den kommunikativen Aspekt in Form von Rollenspielen. Dadurch sollen die Frauen lernen, sich im Alltag selbstständig bewegen zu können.

»Unsere Lehrerin ist sehr nett und es macht viel Spaß«

Das Konzept kommt bei den Frauen sehr gut an: »Unsere Lehrerin ist sehr nett und es macht viel Spaß. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie man einen Termin vereinbart oder absagt«, erzählt Rojat Abdala. Die 32-jährige Syrerin lebt seit vier Jahren in Deutschland. Genauso lange ist Najyah Safi (24) hier: »Wir lernen wichtige Begriffe und schreiben diese auch.« Dreimal pro Woche treffen sich die Teilnehmerinnen für vier Stunden in einem Haus der Gemeinde. »Ich habe den größten Respekt vor den Frauen, die teilweise vier oder fünf Kinder zuhause haben. Ein Vollzeit-Job«, erzählt Malita Makoza. Das hält sie aber nicht davon ab, dreimal wöchentlich zum Sprachkursus zu kommen: Es gibt extrem wenig Fehlzeiten.

Rojat Abdala ist 32 Jahre und lebt mit ihrer Familie seit vier Jahren in Deutschland. »Ich gebe niemals auf und gebe mir richtig Mühe. Ich finde Deutsch aber auch nicht schwer«, erzählt sie. Auch Buthina Alhassan fühlt sich mit Deutsch immer sicherer: »Ich habe viel gelernt, seit ich im Kursus bin. Jetzt ist es sehr einfach. Ich kann alles alleine machen«, sagt die junge Mutter: »Und der Kursus macht Spaß!«

Etwas schwieriger ist die neue Sprache für Zinat Hossini. Die Afghanin ist 58 Jahre alt und lernt erstmals schreiben und lesen: »Man lernt, etwas zu schreiben. Aber das dann Zuhause zu wiederholen ist schon schwierig,«, gibt sie offen zu. Trotzdem ist sie eifrig dabei: »Frau Hossini ist sehr fleißig und ich merke, dass es ihr hilft«, freut sich Kursleiterin Agnieszka Gluc.

Die selbstbewussten Frauen haben große Pläne

Das Besondere in Schlangen: Für die Kinder, die noch keinen Kita-Platz haben, gibt es eine Kinderbetreuung. »Viele der Teilnehmerinnen haben zuhause einen Fulltime-Job. Sie sind trotzdem zu mir gekommen und wollten einen professionellen Sprachkursus«, erzählt Malita Makoza. Denn die selbstbewussten Frauen haben noch viel vor: Najyah Safi möchte eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Jane Silo hat zwei Töchter und möchte nach dem Kursus erstmal den Führerschein machen: »Das ist sehr wichtig, damit ich die Kinder fahren kann. Und dann möchte ich einen Job finden als Frisörin.«

Die Basis für diese Zukunftspläne soll der Sprachkursus legen, der zehn Module mit je 100 Stunden umfasst. Mitte März legen die Frauen ihre Prüfung für das Zertifikat Deutsch B1 ab und sind dann bereit für ihre Träume.

Malita Makoza möchte, dass dieser Kursus nicht einmalig bleibt. Die Integrationsmanagerin arbeitet schon daran, einen zweiten starten zu können. Damit noch mehr Frauen sicher im Umgang mit der deutschen Sprache werden – und ihre Zukunft aktiv gestalten können.