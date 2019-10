Schlangen (WB/kar). Die SPD in Schlangen hat am Freitag ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 präsentiert. Sein Name: Julian Koch. Der 31-Jährige stammt aus Fröndenberg im Sauerland und ist aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bochum. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Heinz Kriete bezeichnete Koch als »hervorragend qualifizierten Kandidaten, der sehr gut zu uns nach Schlangen passt.«