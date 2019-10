Die Johanniter Katharina Bock und Nils Schneegans fahren ihren ersten Dienst auf dem neuen Rettungswagen der Rettungswache in Schlangen. Die Wache ist täglich von 7 bis 22 Uhr mit zwei Mitarbeitern besetzt. Foto: Johanniter Unfallhilfe

Schlangen (WB). An der Rettungswache in Schlangen, die die Johanniter im Auftrag des Bevölkerungsschutzes des Kreises Lippe betreiben, ist ein neuer Rettungswagen (RTW) in den Dienst gestellt worden. Seit einer Woche übernimmt das Rettungsfahrzeug die Notfallversorgung im lippischen Süden.