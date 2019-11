Als Vasiliadis kurz nach Trainingsende in Schlangen eintraf, wurde er von etwa 200 Besuchern der Vettern-Wirtschaft mit Beifall begrüßt. Und der 22-Jährige war nicht mit leeren Händen gekommen. Ein Trikot des SC Paderborn mit den Unterschriften aller Spieler sollte für den guten Zweck versteigert werden. Den Zuschlag erhielt am Ende die Firma Hartung aus Bad Lippspringe mit einem Gebot von 200 Euro.

Erlös soll an die Kita Sternschnuppe gehen

In der Vettern-Wirtschaft wird bekanntlich nicht nur zünftig gefeiert, sondern auch Gutes getan. Seit dem Start 2009 findet jeweils am Kirmes-Montag ein Torwandschießen auf Lübbertsmeiers Hof statt. Der Erlös der Veranstaltung wird von den Organisatoren noch aufgestockt und fließt im Wechsel einem der örtlichen Kindergärten zu. 2019 soll die Kita Sternschnuppe in Oesterholz beschenkt werden. Auch die 200 Euro aus der Trikotversteigerung werden in den Spendenbetrag einfließen.