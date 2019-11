Die Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt beklagen, dass die Anlage am Paradies in Oesterholz in einem desolaten Zustand sei. Der Fachausschuss verständigte sich am Dienstag auf einen Ortstermin, um sich zu informieren und einen Runden Tisch. Foto: Uwe Hellberg

Von Uwe Hellberg

Schlangen (WB). Die Sportanlagen in den Ortsteilen müssen dringend modernisiert werden. Hierüber war sich die Mehrheit der Mitglieder im Fachausschuss am Dienstagabend einig. Eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat gab es dennoch nicht.

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt stellte Michael Weber vom Bauamt zunächst fest, dass in Schlangen in jüngster Zeit einiges erreicht worden sei: ein neuer Kunstrasen wurde am Rennekamp verlegt, außerdem ein neuer Bodenbelag sowie eine neue Beleuchtung in der Rennekamphalle angebracht. »Aber in den Ortsteilen wird eben auch viel Sport betrieben«, so Weber. »Und deshalb haben wir uns Gedanken über ein Sportstättenkonzept für Kohlstädt und Oesterholz gemacht«, fuhr Peter Hille vom Vorstand der Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt, fort. Diese stellte Hille anschließend dem Ausschuss vor.

Sportverein bittet dringend um Unterstützung

Hille machte zunächst einmal deutlich, dass der Verein aktuell 1014 Mitglieder habe und 29 aktive Mannschaften. Der Verein habe stabile Mitgliederzahlen und betreibe mit seinen Angeboten beste Jugendförderung. Die Sportler verdienten gute Bedingungen für ihren Sport. Die Sportfreunde haben zwei Varianten für die Ortsteile ausgearbeitet. So sieht eine zum Beispiel ein neues Vereinsheim, einen Rasenplatz und eine Leichtathletikanlage in Oesterholz vor, einen Rasenplatz und ein Funktionsgebäude in Kohlstädt. Hille appellierte an die Ausschussmitglieder: »Derzeit sind die Sportanlagen in desolatem Zustand. Wir bitten um Ihre Unterstützung.«

Die Schlänger CDU begrüßte, dass der Verein eigene Ideen entwickelt hat. Fraktionschef Dr. Walther Husberg regte sogar an, in Kohlstädt die Turnhalle abzureißen und neu zu bauen. Gerhard Breitkreutz (Grüne) entgegnete, er wolle zunächst einmal Belege über den Zustand der Sportanlagen in den Ortsteilen sehen. Daraufhin stellte Anke Steinmeier (SPD) fest: »Beim Vereinsheim in Oesterholz kann man nur noch mit dem Bagger vorfahren.« Dirk Tornede (Grüne) warf die Frage auf: »Wie soll das alles finanziert werden? Wir haben so viele Maßnahmen, die noch finanziert werden müssen. Der Ausschuss ist kein Wunschkonzert.«

Die Mitglieder folgten schließlich einem Vorschlag, einen runden Tisch mit den Sportfreunden und der Verwaltung zu bilden und auch eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.

Gemeinderat soll am 12. Dezember über Haushaltsmittel entscheiden

Keine Zustimmung fand der Antrag der CDU, 450.000 Euro für die Errichtung eines Sportgebäudes mit mindestens vier Umkleidekabinen nebst Sanitäreinrichtung in den Gemeindehaushalt 2020 einzustellen. Gerhard Breitkreutz stellte fest: »Wir kennen den Haushalt 2020 noch überhaupt nicht. Deshalb können wir schon gar nicht jetzt 450.000 Euro einstellen.« Auch der SPD war diese Summe zu hoch.

Schließlich verständigte sich der Ausschuss darauf, dass es noch Beratungsbedarf gibt. Mit dem Antrag soll sich der Gemeinderat befassen, der am Donnerstag, 12. Dezember, zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen kommt, dann steht auch die Einbringung des Haushaltes auf der Tagesordnung.