Die Volksbank in der Schlänger Ortsmitte: Am Donnerstagabend gelang es einem Unbekannten, ein Fenster zu öffnen. Das löste Alarm aus, der Täter flüchtete. Foto: Uwe Hellberg

Von Uwe Hellberg

Schlangen (WB). Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend versucht, in die Volksbank Schlangen in der Ortsmitte einzudringen. Der Täter öffnete laut Polizei gewaltsam ein Fenster des Gebäudes. Dies löste einen Alarm aus. Der Einbrecher flüchtete. Er soll aber von einem Zeugen beobachtet worden sein.