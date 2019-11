Schlangen (WB). In die Schlänger Volksbank-Filiale ist am Donnerstagabend versucht worden, einzubrechen. Nach Angaben der Polizei öffnete gegen 21 Uhr eine unbekannte Person gewaltsam ein Fenster der Volksbank in der Straße Ortsmitte. Dies löste einen Alarm aus, die Polizei eilte zum Tatort.