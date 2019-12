Schlangen (als). Die Turnabteilung des VfL Schlangen hat sich für den kommenden Sonntag, 8. Dezember, wieder eine große, bunte Show einfallen lassen. Beim alle zwei Jahre stattfindenden Schauturnen zeigen Kleine und Große, was sie in ihren Übungsstunden gelernt haben.

Schwungvolle Übungen im rollenden Rhönrad, grazile Sprünge in hohen Lüften auf dem Trampolin, rasante Überschläge auf der Airtrackbahn und angesagte Dancemoves der Tanzmannschaften – die Turnabteilung bereitet sich schon seit Monaten auf den kommenden Sonntag vor.

Schauturnen ist eines der Highlights

Los geht es um 14.30 Uhr in der Rennekamp-Sporthalle, die Türen sind bereits ab 13.30 Uhr geöffnet. Insgesamt nehmen 15 verschiedene Gruppen an dem traditionellen Schauturnen teil. „Wir freuen uns immer sehr auf das Schauturnen. Es ist eines der Highlights in unserem Verein”, sagt die erste Vorsitzende, Diana Solle. In einer Pause stehen dem Publikum auch Kaffee und Kuchen zur Verfügung.

„In den verschiedenen Gruppen fiebern alle bereits auf ihren Auftritt hin“, weiß die Übungsleiterin des Mutter-Vater-Kindturnens.

Finale mit “The greatest Showman”

Auch die Tanzmannschaften des VfL haben sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. In einem großen Finale treten sie gemeinsam mit Turnern und Trampolinern zur Musik aus „The greatest Showman“ auf. Dazu mussten schon einige Übungswochenenden herhalten. Auch am vergangenen Samstag gab es noch einmal Stellproben der Teilnehmer in Kostümen.

„Wir freuen uns natürlich über ein möglichst zahlreiches Publikum und eines kann ich versprechen – es wird bunt, abwechslungsreich und unterhaltsam“, sagt Diana Solle.