Das strahlende Königspaar Dieter und Gabriele Wolf steht noch einmal im Mittelpunkt, wenn der Schützenverein Schlangen sein Fest feiert. Es beginnt am 10. August. Bereits am 1. August findet das Königschießen statt. Foto: Klaus Karenfeld

Von Uwe Hellberg

Schlangen (WB). Das Jahr 2020 wird für die Schlänger ereignisreich. In den zwölf Monaten stehen etliche bedeutende Entscheidungen an. Außerdem gilt es große Jubiläen zu feiern. Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Terminverschiebungen können sich natürlich kurzfristig ergeben.

Feiern/Feste

Königinnenball: Der Schützenverein Kohlstädt lädt für Samstag, 28. März, zu seinem Königinnenball in die Schützenhalle ein.

Schlänger Spargelfest: Der Männerkochclub St. Marien serviert am Sonntag, 24. Mai, leckere Gerichte rund um frischen Spargel. Los geht es um 11 Uhr am Bürgerhaus.

Feuerwehr-Jubiläum: Der Löschzug Schlangen der Freiwilligen Feuerwehr feiert am Sonntag, 21. Juni, sein 125-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Los geht es um 10.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Spielmannszug Kohlstädt: Der Spielmannszug des Schützenvereins Kohlstädt begeht sein 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am Samstag, 4. Juli, ab 16 Uhr an der Schützenhalle gefeiert.

Schützenfest Schlangen: Am Samstag. 1. August, bittet der Schützenverein Schlangen zum Königschießen auf seiner Anlage an der Mühlenstraße. Von Freitag, 7. August, bis Montag, 10. August, wird vier Tage lang Schützenfest gefeiert.

Freibad Schlangen: Der Förderverein richtet am Samstag, 15. August, ein Freibadfest aus. Es beginnt um 13 Uhr und endet gegen 22 Uhr.

Ochsensee in Flammen: Der Angelsportverein Schlangen veranstaltet sein traditionelles Teichfest am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, am Vereinsgewässer. Die Floßregatta findet am Sonntag statt.

Schlänger Markt: Vom 31. Oktober bis zum 3. November feiert die Gemeinde ihr größtes Fest: den Schlänger Markt mit viel Kirmestrubel.

Weihnachtsmarkt: Der Schlänger Weihnachtsmarkt lockt am Sonntag, 13. Dezember, die Besucher ins Dorfzentrum.

Dorfweihnacht: Die Kohlstädter Ortsvereine richten die Dorfweihnacht am Sonntag, 20. Dezember, in der Schützenhalle aus.

Versammlungen

Freiwillige Feuerwehr Schlangen: Eine der ersten Jahreshauptversammlungen in 2020 richtet die Feuerwehr am Freitag. 10. Januar, aus. Beginn der Versammlung mit Rückblick, Beförderungen und Ehrungen ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus.

Schützenverein Kohlstädt: Die Mitglieder treffen sich am Samstag, 25. Januar, zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Schützenhalle.

Obst- und Gartenbauverein Schlangen: Die Gartenfreunde tagen am Dienstag, 4. Februar, ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus. Es stehen Wahlen und Ehrungen an.

Kneipp-Verein Schlangen: Die Kneipp-Freunde halten ihre Jahreshauptversammlung am Montag., 10. Februar, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus ab.

VfL Schlangen: Der größte Schlänger Sportverein tagt am Freitag, 6. März, im Gasthof „Zur Rose“.

Förderverein Ortsgeschichte: Am Mittwoch, 18. März, kommen die Mitglieder im Gasthof „Zur Rose“ zusammen. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Förderverein Freibad: Die Förderer der Schlänger Batze beraten am Dienstag, 24. März, ab 15.30 Uhr im Gasthof „Zur Rose“.

Rotkreuzgeschichtliche Sammlung in Westfalen-Lippe: Die Jahres-Mitgliederkonferenz findet am Samstag, 9. Mai, im Bürgerhaus statt.

Kirche

Wahlen: In den Gemeinden der Lippischen Landeskirche stehen Wahlen an. Die Kirchenvorstandswahl in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schlangen findet am Sonntag, 1. März, statt. Das Motto lautet „Gemeinde bewegen“.

Weltgebetstag: Im Mittelpunkt steht in 2020 das Land Simbabwe. Der Weltgebetstag in Schlangen wird am Freitag, 6. März, begangen. Um 19 Uhr beginnt der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Schlangen.

Konfirmation: Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. April, werden Jugendliche aus den drei Ortsteilen konfirmiert.

Goldene Konfirmation: Die Jubelkonfirmanden feiern 50 Jahre nach ihrer Konfirmation gemeinsam am Sonntag, 7. Juni, zentral in der Kirche in Schlangen.

Politik

Kommunalwahlen: Die Kommunalwahlen in NRW finden am Sonntag, 13. September, statt. Eine mögliche Stichwahl ist auf Sonntag, 27. September, festgelegt. In Schlangen wird ein Nachfolger im Bürgermeisteramt für Ulrich Knorr gewählt.

Aktionstage

Internationaler Museumstag: Der Museumstag wird am Sonntag, 17. Mai, begangen. An diesem Tag ist auch das Strommuseum an Kriegers Brücke geöffnet.

Tag des offenen Denkmals: Er wird am Sonntag, 13. September, gefeiert.

Konzerte

Akkordeonorchester Schlangen: Am Samstag, 14. März, bestreitet das Orchester ein Konzert in der evangelischen Kirche. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Tenöre 4 you: Am Sonntag, 15. März, sind sie zum wiederholten Mal in Schlangen zu Gast. Sie treten ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Schlangen auf.

Medidative Klänge: Ein Konzert unter dem Titel Medidative Klänge gibt die Volkshochschule am Freitag, 27. März, in der evangelischen Kirche. Beginn ist um 19 Uhr.

Mittelalterliche Klänge: Zum Konzert mit Tuli Taevest lädt die evangelische Kirchengemeinde am Mittwoch, 22. April, ab 19 Uhr ein.

Flötenkreis Schlangen: Das Sommerkonzert des Flötenkreises beginnt am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche.

Sport

Sportlerehrung: Der Gemeindesportverband und die Gemeinde Schlangen zeichnen am Freitag, 17. Januar, ihre erfolgreichen Athleten und Mannschaften des vergangenen Jahres aus. Beginn ist um 18.30 Uhr im Bürgerhaus.

Fortunen-Woche: Der FC Fortuna Schlangen richtet sein Sportfest von Mittwoch, 20. Mai, bis Sonntag, 24. Mai, am Sportzentrum Rennekamp aus.

Sportwoche Kohlstädt: Von Freitag bis Montag, 29. Mai bis 1. Juni, laden die SF Oesterholz-Kohlstädt zum Besuch der Veranstaltung ein.

Handballwoche: Sie bietet Sport und Unterhaltung: Von Mittwoch, 10. Juni, bis Samstag, 13. Juni, feiert die Handballabteilung des VfL Schlangen am Sportzentrum Rennekamp.

Fahrsport: Die Westfälischen Fahrmeisterschaften der Ein- und Zweispänner Pferde/Ponys werden von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juni, an der Fürstenallee ausgetragen. Veranstalter ist der Fahr- und Kutschenverein Teutoburger Wald.