Schlangen (WB) Der 94-Jährige, der am Montagvormittag auf seinem Rad mit einem Auto auf der Paderborner Straße kollidierte ist verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Schlänger erlag noch am Montag im Klinikum seinen Verletzungen. Er war in akuter Lebensgefahr mit dem Rettungshubschrauber in die Bielefelder Klinik geflogen worden.