Wo wurde wie gewählt? Am 13. September 2020 dürfen Wahlberechtigte in 13 Wahlbezirken ihre Stimmen abgeben. Foto: Christian Geschke

Von Uwe Hellberg

Schlangen (WB). Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW mussten in Städten und Gemeinden die Wahlbezirke für die Kommunalwahl neu geordnet werden. Auch in der Gemeinde Schlangen hat es Veränderungen gegeben. In allen drei Ortsteilen wurden Straßen neu zugeordnet.

Das Verfassungsgericht Nordrhein-Westfalen hatte sich im Dezember mit der Größe von Wahlbezirken beschäftigt. Dabei ging es um die Frage, wie weit die Einwohnerzahl dieser vom Durchschnittswert der Einwohner nach unten und oben abweichen darf. Hier wurde der Wert von 25 auf 15 Prozent herabgesetzt.

Der Wahlausschuss der Gemeinde Schlangen beriet nach dem Urteil vor wenigen Tagen erneut. Das Ergebnis: Es bleibt bei 13 Wahlbezirken. Im Ortsteil Schlangen wird die Erikastraße aus dem Wahlbezirk 7 in den Wahlbezirk 4 ausgegliedert. Wahllokal ist in beiden Bezirken der Kindergarten Alte Rothe. In Oesterholz wird die Straße Am Paradies aus dem Wahlbezirk 12 ausgegliedert und dem Wahlbezirk 11 zugeordnet. Auch hier müssen sich die Wähler nicht zu einem anderen Wahllokal auf den Weg machen. Beide liegen in der Grundschule Oesterholz. Die Kellnerstraße ist aus dem Wahlbezirk 12 in den Wahlbezirk 13 ausgegliedert worden (beide in der Grundschule Oesterholz). In Kohlstädt war bereits zuvor die Straße Zum Kuhlhof vom Wahlbezirk 9 zum Wahlbezirk 10 (beide im Kindergarten Strothestrolche) versetzt worden.

Damit ergeben sich für die Kommunalwahl am 13. September in Schlangen diese Einteilungen:

Wahlbezirk 1

(Wahllokal: Schule Schlangen) An den Rottwiesen, Bauerkamp, Emkental, Finkenkrug, Gartenstraße, Im Mühlenknick, Knickweg, Kohlstädter Straße, Obere Straße, Am Heidland, Am Wasserhorn, An den Knickwiesen.

Wahlbezirk 2

(Wahllokal: Schule Schlangen) Detmolder Straße, Zum Haverkamp, Zum Roggenfeld.

Wahlbezirk 3

(Wahllokal: Schule Schlangen) Am Brakenkamp, Am Rennekamp, Am Tiwitt, Berliner Straße, Buchweizenweg, Danziger Weg, Lünings Kamp, Mühlenstraße, Querweg, Rosenstraße, Sprottauer Straße, Tütgenweg.

Wahlbezirk 4

(Wahllokal: Kindergarten Alte Rothe) Erikastraße, Heckenweg, Hermann-Krücke-Straße, Im Prachenfelde, In der Twiete, Paderborner Straße, Parkstraße, Raiffeisenstraße.

Wahlbezirk 5

(Wahllokal: Schule Schlangen) Am Strothweg, An der Herrenwiese, Badstraße, Gewerbepark, Heidweg, Im Hafen, Im Winkel, Königsberger Weg, Lindenstraße, Memelweg, Schlesier Weg, Stettiner Weg, Wiesenstraße.

Wahlbezirk 6

(Wahllokal: Kindergarten Alte Rothe) Alte-Rothe-Straße, Am Sportplatz, Fleege-Althoff-Straße, Fliederweg, Föhrenweg, Germaniastraße, Grabbestraße, Jahnstraße, Schützenstraße, Weststraße.

Wahlbezirk 7

(Wahllokal: Kindergarten Alte Rothe) Am Stellberge, Fichtenweg, Im Saggen, Margueritenweg, Zum Kurwald, Am Kaninchenbusch, Ludwigstraße, An den Sandteilen, Ginsterweg, Viitasaari-Weg, Fasanenweg, Lönsweg, Birkenweg, Starenweg.

Wahlbezirk 8

(Wahllokal: Schule Schlangen) Adolfstraße, Am Sägewerk, Brinkberg, Bruchstraße, Dedinghauser Weg, Hohlweg, Im Dorfe, Kirchplatz, Kirchweg, Kriegerweg, Krumme Straße, Langetalstraße, Ortsmitte, Pfarrkamp, Schafkampweg, Schlömerkamp, Trift.

Wahlbezirk 9

(Wahllokal: Kindergarten Kohlstädt) Am Schlehdorn, In der Grund, Am Desenberg, Bergstraße, Feldberg, Im Mühlengrund, Quellenstraße, Bachstraße, Im Welandsborn, Waldstraße, Arminiusstraße, Im Rosental, Hornsche Straße, In der Rothe.

Wahlbezirk 10

(Wahllokal: Kindergarten Kohlstädt) Am Kuhlhof, Am Rosenberg, Im Vortel, Am Hasenbusch, Amselweg, Hasselweg, Tannenweg, Lippspringer Straße, Alter Kirchweg, Burgstraße, Am Forellenbach, Brelohweg, Am Fichtenhain, Am Sonnenknapp, Maiweg, Lerchensteg.

Wahlbezirk 11

(Wahllokal: Schule Oesterholz) Am Paradies, Bungalowpark, Cheruskerweg, Fürstenallee, Im Kleinen Bruch, Kreuzkrug, Nassesand, Ostlandstraße, Römerweg, Rotheberg, Sandstraße, Wittekindstraße, Zur Kammersenne.

Wahlbezirk 12

(Wahllokal: Schule Oesterholz) Alexander-Schmorell-Straße, Am Grasweg, Am Plögerhof, Aschenweg, Brunnenstraße, Christoph-Probst-Weg, Dorfplatz, Düsterlau, Eckelau, Gudenslau, Haustenbecker Straße, Hermannstraße, Heuwinkels Grund, Königslau, Langelau, Lindelau, Sennetrift, Willi-Graf-Weg.

Wahlbezirk 13

(Wahllokal: Schule Oesterholz) Alleestraße, Auf der Heide, Drosselgasse, Finkenweg, Heidestraße, Kampstraße, Kellnerstraße, Meisenweg, Rehsprung, Schäfertrift, Schwalbenweg.