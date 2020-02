Schlangen (WB). Bislang Unbekannte haben versucht, am frühen Mittwochmorgen in eine Tankstelle an der Paderborner Straße einzudringen. Nach Angaben der Polizei warfen die Täter zwischen 1.40 und 2 Uhr einen Stein in das Glaselement der Eingangstür zum Tankstellen-Shop.