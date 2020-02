Von Uwe Hellberg

Kohlstädt (WB). Zum Abschied gab es minutenlang stehende Ovationen in der voll besetzten Schützenhalle: Die Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt haben sich am Freitagabend bei Michael Reimann für seine Verdienste um den Verein bedankt. Der langjährige Vorsitzende kandidierte nicht erneut für dieses Amt. Zu seinem Nachfolger wählten die Sportfreunde Reinhard Richter. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden jeweils einstimmig wiedergewählt. Außerdem gab es zahlreiche Ehrungen.

Deutliche Worte zum Sportstättenkonzept

In seinem letzten Jahresbericht als Vorsitzender wies Michael Reimann darauf hin, dass die Sportfreunde zum 31. Dezember 2019 in ihren Reihen 1018 Mitglieder zählten (in 2018: 1038). Reimann sparte auch nicht mit kritischen Worten: So hätte er sich beim Jubiläum „100 Jahre Sport in Kohlstädt“ mehr Besucher aus beiden Ortsteilen gewünscht. Reimann: „Die Beteiligung aus unseren eigenen Reihen war unterirdisch. Ich hätte nicht gedacht, dass das nach zehn Jahren noch so ist. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn im nächsten Jahr Jubiläum in Oesterholz gefeiert wird.“ Deutlich Position bezog er auch zum Sportstättenkonzept: „Wir freuen uns, das jetzt schon Mittel im Gemeindehaushalt stehen. Für uns zählt aber nur das volle Konzept, das heißt die Umsetzung für beide Ortsteile, Kohlstädt und Oesterholz!“

Vor den Neuwahlen betonte der scheidende Vorsitzende: „Mein Ziel war immer, den Verein nach vorne zu bringen. Besonders stolz bin ich auf die Gründung unserer Volleyballabteilung und deren erfolgreichen Weg.“ Er sei aber zu der Überzeugung gekommen, dass der Verein neue Impulse brauche.

„Sonder-Fortuna-Oskar“ für Michael Reimann

Mit einem Geschenk bedankte sich Michael Reimann am Freitagabend bei Ulrich Knorr, der ein Grußwort gesprochen hatte. Er überreichte dem Schlänger Bürgermeister einen Gutschein für dessen Lieblingsrestaurant. Aber Reimann erhielt selbst auch Geschenke: Fußball-Vorstand Björn Brinkmann und Marketing-Vorstand Alexander Schmitz überreichten Reimann eine gerahmte Zeitungsseite, die 2011 über die gelungene Fusion berichtet hatte („Start glückt reibungslos“). Bodo Kibgies, Vorsitzender des FC Fortuna Schlangen, schenkte Reimann einen „Sonder-Fortuna-Oskar“ und bedankte sich auch für die gute Zusammenarbeit im Vorstand des Gemeindesportverbandes Schlangen.

Bei den anstehenden Neuwahlen übernahm Manfred Richts die Aufgabe des Wahlleiters. Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde Reinhard Richter gewählt. Der 47-Jährige, der in 2005 aus dem Osnabrücker Land nach Oesterholz zog, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Vor gut 14 Jahren kam er zu den Sportfreunden, als seine Tochter bei den Minikickern begann Fußball zu spielen. Im Gespräch erklärte der neue Vorsitzende: „Mir ist wichtig, dass wir die Sportfreunde als sozialen Mittelpunkt stärken und auch den Jugendsport stärker aktiviert bekommen.“

Bianca Kurzer ist „Sportfreundin des Jahres“

Reinhard Richter kann auf ein erfahrenes Vorstandsteam vertrauen. In ihren Ämtern jeweils einstimmig wiedergewählt wurden: Björn Brinkmann (Fußball), Bianca Kurzer (Breitensport), Sascha Wendt (Volleyball), Alexander Schmitz (Marketing), Lars Tegeler (erster Geschäftsführer) und Elke Huchtmann (Schatzmeisterin). Als neuer Kassenprüfer für Frank Ellerbrok wurde Sebastian Hüttmann gewählt.

Bei der Kür des Sportlers des Jahres gehen die Sportfreunde neue Wege. „Es geht nicht mehr um erbrachte Erfolge aus dem vergangenen Jahr. Der Preis ist dieses Mal als Motivation und als Bestätigung für besonderen Zusammenhalt, auch angesichts vieler Niederlagen, gedacht“, so Michael Reimann. Als Sportler des Jahres wurden die Fußball-A-Junioren ausgezeichnet.

Die Ehrung zur Sportfreundin des Jahres erhielt Bianca Kurzer, Vorstand für Breitensport. Sie hatte mehrere Förderanträge für den Verein erfolgreich organisiert. Den Fair-Play-Preis bekam Dirk Bollhöfer.

42 Mitglieder werden für lange Vereinszugehörigkeit geehrt

Die Sportfreunde ehrten in der Schützenhalle auch langjährige Mitglieder. Alleine 26 Männer und Frauen gehören dem Verein schon 25 Jahre an. Sechs Sportfreunde sind seit 40 Jahren dabei, genau so viele seit einem halben Jahrhundert. Zwei Mitglieder, Klaus Finke und Rolf Möllenbernd, gehören dem Club 60 Jahre an. Und: 70 Jahre Mitgliedschaft verzeichnet der Verein bei Helmut Mehrmann und Wilfried Kästing. Von den insgesamt 42 zu ehrenden Mitgliedern konnten aber viele nicht an der Versammlung am Freitag teilnehmen.

Zustimmung fand in der Versammlung eine Satzungsänderung. Demnach wird der Verein künftig in geraden Jahren die ersten Vorsitzenden turnusgemäß neu wählen und in ungeraden Jahren die Stellvertreter.

Beim Ausblick auf die Veranstaltungen wurde zunächst auf die Sportwoche der Sportfreunde verwiesen. Sie wird vom 29. Mai bis 1. Juni in Kohlstädt gefeiert. Auch am Schlänger Weihnachtsmarkt (13. Dezember) beteiligen sich die Sportfreunde. Am 20. Dezember schließlich wird in Kohlstädt wieder die Dorfweihnacht gefeiert.