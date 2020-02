Der Reit- und Fahrverein möchte Mittel aus dem Förderprogramm des Landessportbundes zur Sanierung und Modernisierung von Sportstätten in Anspruch nehmen. An der Reitanlage in Oesterholz soll das Hallendach saniert werden. Foto: Uwe Hellberg

Von Uwe Hellberg

Die Vorsitzende Maike Hölscher gab bekannt, dass dem Reit- und Fahrverein aktuell 187 Mitglieder angehören. 129 sind weiblich, 58 männlich. Sie bedankte sich bei 15 Reitern, die den Verein im vergangenen Jahr bei Turnieren vertreten haben. Und Dankesworte gab es auch für neun Übungsleiter.

Neue Turnieraufmachung kommt sehr gut an

„Wir haben in 2019 zum vierten Mal unser WBO-Turnier veranstaltet. Dabei konnten wir in die Gesichter vieler zufriedener Kinder und Jugendlicher sehen“, freute sich Hölscher. Im vergangenen Jahr hatte der Verein auch zum ersten Mal Dressur und Springen in einem großen Turnier kombiniert, anstatt getrennte Turniere im Wechsel zu veranstalten. Hölscher: „Diese neue Aufmachung kam sehr gut an. Deshalb werden wir damit auch in Zukunft weiter machen.“ Beim internen Reitertag hieß der Verein 28 Teilnehmer willkommen. Außerdem wurden mehrere Lehrgänge erfolgreich durchgeführt. Das war möglich, weil der Verein ein neues Schulpferd, das auf den Namen „Beverly“ hört, erwerben konnte.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden Maike Hölscher (erste Vorsitzende), Alin Ruth (zweite Vorsitzende), Hartmut Günther (erster Kassierer) und Sabrina Ostmann (zweiter Jugendwart) jeweils einstimmig wiedergewählt. Rieke Hölscher stellte sich als Geschäftsführerin nicht erneut zur Wahl. Das Amt übernahm Kerstin Heim. Schriftführerin wurde Alexandra Wilkening, neuer Kassenprüfer Mike Petrikowski.

Für 40-jährige Mitgliedschaft ehrte der Verein Heinz Fischer. Ulrich Stedefeder, ebenfalls vier Jahrzehnte dabei, war am Samstagabend verhindert. Seit 25 Jahren im Verein sind Bianca Kuhlenkamp, Alin Ruth – beide fehlten bei der Versammlung – und Adelheid Püster, die eine Urkunde entgegennahm.

Geld aus Förderprogramm »Moderne Sportstätte 2022« beantragt

Wie bereits berichtet, gehört der Reit- und Fahrverein zu den Clubs, die Mittel aus einem Förderprogramm des Landessportbundes zur Sanierung und Modernisierung von Sportstätten in Anspruch nehmen wollen. Das Programm trägt den Titel »Moderne Sportstätte 2022«. Kassierer Hartmut Günther stellte am Samstagabend im Reiterstübchen Einzelheiten vor. Demnach möchte der Verein das Dach der Reithalle mit Giebel und Remise sanieren. Die Kosten werden mit 82.000 Euro kalkuliert, die angestrebte Förderung mit 70.000 Euro. Außerdem soll eine fahrbare Reithallenberegnung angeschafft werden.

Eine entscheidende Rolle kommt dem Gemeindesportverband Schlangen (GSV) zu, mit dem die Vereine sich abstimmen müssen. Vereine stellen nach Beratung mit dem GSV ihre Anträge mit Kosten- und Finanzierungsplan über das Förderportal des Landessportbundes. Der GSV priorisiert alle gestellten Anträge, das heißt er bewertet ihre Wichtigkeit. Die Anträge werden schließlich an die nordrhein-westfälische Staatskanzlei in Düsseldorf weitergeleitet. Diese prüft sie und spricht die Förderbescheide aus.

Der Gemeindesportverband Schlangen hat für diesen Mittwoch, 19. Februar, zu einem Abstimmungsgespräch eingeladen.