Schlangen (WB). Am Dienstagmorgen ist ein aus Oesterholz-Haustenbeck stammender 21-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung

Die Polizei hatte zwischenzeitlich per Hubschrauber und mit Suchhunden nach dem Vermissten gesucht. Es stellte sich am Nachmittag heraus, dass der junge Mann den ganzen Tag über zu Fuß im Bereich Schlangen/Senne unterwegs war. Er wurde in die Obhut seiner Familie übergeben.

