Ein zweiter Test ist im Laufe der kommenden Woche geplant. Sind auch diese Ergebnisse negativ, können die Kinder und Erzieherinnen nach der Quarantäne am 12. August zurück in ihre Gruppe. „Diese Nachricht freut mich natürlich sehr. Die frühen Maßnahmen unseres Gesundheitsamtes und die gute Zusammenarbeit mit der Kitaleitung und den Johannitern als Träger haben Früchte getragen“, unterstreicht Landrat Axel Lehmann. „Am Beispiel der Kita Arche Noah wird deutlich, wie richtig und wichtig die Entscheidung des Kreises war, präventive Tests an Kitas und Förderschulen anzubieten, und das lange bevor die Landesregierung diesen Weg eingeschlagen hat. So konnten wir sehr früh Infektionsketten unterbinden und so auch guten Gewissens die Entscheidung treffen, nur eine Gruppe und nicht die ganze Einrichtung zu schließen“, betont er.

In der Kindertagesstätte der Johanniter war bei einem vorsorglichen Corona-Test eine Erzieherin, die nicht aus dem Kreis Lippe stammt, positiv auf das Virus getestet worden.

Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 794 bestätigte Corona-Fälle, damit sind zwei weitere Infektionen bekannt. 743 Personen sind wieder genesen. 30 Personen sind verstorben. Aktuell sind 21 Personen in Lippe nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 16.155 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen. In Schlangen sind derzeit keine Corona-Fälle bekannt.