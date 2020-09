Losentscheid mit Überraschungseiern

Wie berichtet, hatte sich die stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende im Wahlbezirk 5 ein Kopf-an-Kopfrennen mit dem CDU-Kandidaten Matthias Buchheim geliefert. Nach Abschluss der Auszählung kamen beide Bewerber auf die gleiche Zahl von jeweils 101 Stimmen (31,47 Prozent). Die Konsequenz: Über das letzte noch zu vergebende Direktmandat musste das Los entscheiden.

Am Dienstagabend traf sich der Wahlausschuss im Bürgerhaus, um über die Ergebnisse der Kommunalwahl zu beraten. Am Ende kam es zu dem angekündigten Losentscheid. Neben Vertretern aus CDU und SPD verfolgten auch die Anhänger anderer Parteien den spannenden Augenblick.

„Ein Losentscheid ist auch für mich komplett neu“, sagte Bürgermeister Ulrich Knorr, der an diesem Abend in die Rolle der Glücksfee schlüpfen sollte. Mittel zum Zweck waren zwei quietschgelbe Überraschungseier, die Knorr vor den Augen der Besucher in eine Glasschale legte. Nur etwas war anders: Anstatt eines Spielzeugs befand sich in den Ü-Eiern jeweils ein Zettel mit dem Namen eines der beiden Kandidaten.

Und dann war es soweit: Knorr griff nach mehrmaligem Umrühren in die Glasschale und zog ein Überraschungsei heraus.

Hannah Penke von der SPD. Foto: Polczer

Beim Öffnen kam der Zettel mit dem Namen von Hannah Penke zum Vorschein – einer der wenigen erfreulichen Momente für die Schlänger Sozialdemokraten bei dieser Kommunalwahl.

Matthias Buchheim wird sich damit trösten, dass er als direkt gewählter Kandidat für die CDU in den lippischen Kreistag einzieht. Er hatte sich am Sonntag gegen Sandra Warachewicz von der SPD durchgesetzt.

Der Losentscheid hat auch Auswirkungen auf die künftige Zusammensetzung des Schlänger Rates. Knorr zufolge ist „Die Partei“ darin mit vier Mitgliedern vertreten; nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hatten ihr zunächst drei Mandate zugestanden.

Die CDU stellt im neuen Rat zehn Mitglieder. Im Einzelnen sind das: Marcus Püster, Stephanie Flüter, Hannes Schoodt, Volker Kamp, Dirk Hofschlag, Stefan Kehres, Pascal Rügge, Sina Gurcke, Reinhard Richter und Dr. Walther Husberg (alles Direktmandate).

Sollte Marcus Püster bei der Stichwahl am 27. September zum neuen Schlänger Bürgermeister gewählt werden, käme Matthias Buchheim doch noch zum Zuge und würde über die CDU-Reserveliste in den Gemeinderat nachrücken.

Die SPD zieht mit acht Vertretern in den neuen Rat ein, davon wurden Hannah Penke, Heidi Walther und Marco Grote direkt gewählt. Mit dabei sind auch Michael Zans, Michael Richts, Friedel Lübbertsmeier, Anke Steinmeier sowie Sandra Warachewicz.

Die Grünen in Schlangen dürfen sich im Vergleich zu 2014 über ein Mandat mehr freuen. Ihre Ratsmitglieder sind durchweg bekannte Gesichter: Sylvia Ostmann, Marcus Foerster, Dirk Tornede und Gerhard Breitkreutz.

Der Satiregruppierung „Die Partei“ gelang mit einem starken Ergebnis von 13,5 Prozent gleich im ersten Anlauf der Sprung ins Gemeindeparlament. Sie wird hier mit Maximilian Scholz, Andre Pestrup, Henning Schwarze und Christopher Hesse vertreten sein. Insgesamt hat der neu gewählte Rat 26 Mitglieder.