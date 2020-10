Schlangen (WB). Frohe Kunde für die Anwohner der Ostlandstraße in Oesterholz-Haustenbeck: Der zweite von drei Bauabschnitten der Erschließung dieser Straße soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Zurzeit wird mit Hochdruck am Regenrückhaltebecken gearbeitet.

Von Uwe Hellberg