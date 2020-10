Kreis Lippe kratzt an kritischer Marke

Die Testungen an der Bibelschule Lemgo-Brake, an der es zahlreiche Corona-Fälle gegeben hat, sind abgeschlossen, alle Ergebnisse liegen vor. 65 Personen, die direkt zur Bibelschule gehören, sind positiv getestet. Derzeit läuft die Testung der Kontaktpersonen.

Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe beträgt derzeit 34,5. Ab einem Wert von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen Tage hat das Land NRW weitere Maßnahmen festgelegt: Der Mund-Nasen-Schutz muss dann auch an Sitzplätzen bei Konzerten oder Sportveranstaltungen getragen werden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind generell verboten, Ausnahmen bilden hier beispielsweise Blutspendetermine oder Versammlungen für die Daseinsfür- und -vorsorge. Bei Festen mit herausragendem Anlass, zum Beispiel Hochzeiten oder Taufen, die im öffentlichen Raum gefeiert werden, gilt laut der neuen Coronaschutzverordnung generell eine Höchstgrenze von 50 Personen. Diese Maßnahmen treten auch im Kreis Lippe in Kraft, sollte die Inzidenzzahl 35 erreichen.

Schreiben an Religionsgemeinschaften

Darüber hinaus hat der Kreis Lippe mit der Bezirksregierung Detmold und dem Land den Austausch gesucht, inwiefern Regelungen für Zusammenkünfte von Religionsgemeinschaften erlassen werden können. „Im Kreis Lippe gibt es keine Überlegungen die Gottesdienste anzutasten. In den Fokus gerückt ist allerdings die Anzahl von Menschen und teilweise mangelhafte Einhaltung von Abständen während und vor den Versammlungen. Für die Gemeinden und Städte im Kreis Lippe wird daher im Rechtsamt des Kreises ein Muster erarbeitet, damit die lokalen Ordnungsbehörden der Gemeinde und Städten in Lippe mit den ansässigen Religionsgemeinschaft notwendige Maßnahmen abklären können”, erklärt Rainer Grabbe, Allgemeiner Vertreter des Landrats.

Die Ordnungsämter suchen den Kontakt mit den Gemeinschaften und der Kreis hat begleitend ein Schreiben auf den Weg gebracht. „Das Schreiben richtet sich bewusst an alle Religionsgemeinschaften, soll sensibilisieren und auch verdeutlichen, dass Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung gefragt sind. Freikirchliche Gemeinden stehen aktuell unter Generalverdacht, aber wir alle haben es in der Hand, die Infektionen auf wenige Menschen einzudämmen, während und außerhalb von Gemeinschaftstreffen”, verdeutlicht Grabbe.

Testzentrum in Lemgo

Als Reaktion auf die steigenden Fall- und Testzahlen richtet der Kreis mit Unterstützung der Stadt Lemgo ein neues Testzentrum am Langenbrücker Tor – dem „Parkplatz Süd“ – in Lemgo ein. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich in der kommenden Woche. Medizinisches Fachpersonal steht dann dort bereit, um Rachenabstriche bei Patienten zu nehmen, bei denen das Gesundheitsamt einen Test angeordnet hat. „Die Einrichtung eines separaten Testzentrums hat sich schon beim ersten Mal bewährt, die steigenden Zahlen machen diesen Schritt notwendig. So entlasten wir die mobilen Teams, die sich dann auf gesamte Einrichtungen konzentrieren können und nicht einzelne Adressen anfahren müssen“, sagt der Allgemeine Vertreter des Landrates, Rainer Grabbe.

Das Testzentrum ähnelt sich im Ablauf dem früheren Diagnostikzentrum in Detmold. Derzeit werden die administrativen Schritte vorbereitet. Ein Behandlungszentrum für symptomatische Patienten, für die keine Tests angeordnet sind, wird es am Parkplatz Langenbrücker Tor nicht geben, betont der Kreis.