Die Zahl der insgesamt bestätigten Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie beträgt nun 1256. 1002 Personen sind wieder genesen, 31 Personen sind verstorben. Seit dem 6. März wurden bisher 23.211 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.

Am Samstag, 17. Oktober, vermeldete der Kreis Lippe 23 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, wodurch die Inzidenzzahl auf 49,8 stieg (Freitag: 49,2). Tags drauf informierte der Kreis Lippe über weitere 19 Neuinfektionen. Die Inzidenzzahl fiel demgegenüber auf 44,3. Damit lag der Kreis Lippe auch am Sonntag, 18. Oktober, 0.00 Uhr, weiter unter dem Wert 50. Dadurch waren zu den bereits bestehenden Verschärfungen am Wochenende keine weiteren nötig.

Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 49,2. Am Donnerstag knackte Lippe den 35er-Fürnwarnwert mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 37,7.