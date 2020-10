384 aktive Corona-Fälle in Lippe

Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe beträgt derzeit 71,7 (Vortag 76,5). Damit liegt der Kreis Lippe auch am Dienstag, 27. Oktober, 0 Uhr, über dem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Weitere Informationen zu den Schutzmaßnahmen, die nun für den Kreis Lippe gelten, gibt es unter www.kreis-lippe.de/corona .

Viele rufen bei der Hotline des Kreises an

Derzeit erreichen nach Angaben der Kreisverwaltung viele hundert Anrufe pro Tage die Info-Hotline des Kreises. Zahlreiche Mitarbeiter aus allen Bereichen versuchen, so viele Anrufe wie möglich entgegen zu nehmen. Nicht immer kommen Anrufer beim ersten Versuch durch, wenn alle Leitungen besetzt sind. Daher lohne es sich, auch kurze Zeit später nochmal anzurufen. Insbesondere am Nachmittag nehme das Anruferaufkommen ab, sodass schneller ein Mitarbeiter erreicht werden könne, teilte der Kreis Lippe am Mittwoch mit. Die Hotline ist auch am kommenden Wochenende von 9 bis 13 Uhr (Samstag und Sonntag) besetzt und ist unter 05231/62-1100 zu erreichen. Unter der Woche ist sie montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Aktuell stehen Coronafälle im Zusammenhang mit diesen Einrichtungen (Kitas, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder Gemeinschaftseinrichtungen) im Kreis Lippe (Stand Dienstag, 27. Oktober, 19 Uhr). Weniger als 5 Fälle: Seniorenzentrum Feierabendhaus (Bad Salzuflen), Unterkunft für Geflüchtete (Lemgo), Kindergarten Holzwurm (Lemgo), Eben Ezer Werkstatt Lieme (Lemgo-Lieme), Unterkunft für Geflüchtete (Blomberg), Blindenwerk (Detmold), DRV-Bund Reha Zentrum, Klinik Lipperland (Bad Salzuflen), Median Klinik (Bad Salzuflen), Kita Pöppenteich (Detmold), Haus der Diakonie (Lage), Realschule Lohfeld (Bad Salzuflen). 20 bis 25 Fälle: August-Hermann-Francke-Kita (Lemgo).