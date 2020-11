Am Samstag sind im Vergleich zu Freitag 101 neue Corona-Fälle gemeldet worden. 1549 Personen sind mit Stand von Sonntag wieder genesen. 34 Personen sind verstorben.

Aktuell sind 796 Personen in Lippe nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 28.273 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen. Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe beträgt derzeit 148,5 (Stand Sonntag, 8. November, 0 Uhr). Am Samstag lag dieser Wert bei 147.

Es handelt sich in Lippe weiter um ein diffuses Infektionsgeschehen. Mittlerweile seien Angaben des Kreises zufolge über 60 Einrichtungen in Lippe betroffen, darunter vor allem Schulen und Kitas. In den meisten Fällen treten lediglich ein bis zwei Infektionen auf. Größere Infektionsherde gebe es aktuell nicht, schreibt der Kreis Lippe.