Radler schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Rettungshubschrauber „Christoph Niedersachsen“ fliegt Mann aus Dörentrup in Klinik

Schlangen -

Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Mountainbike gegen 16.30 Uhr auf einem geschotterten Waldweg in der Senne zwischen Augustdorf und Schlangen (in Richtung Forsthaus Hartröhren) unterwegs, als es zu dem Unfalll kam.