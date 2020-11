Gottesdienst in Schlangen mit Bedingungen

Schlangen (WB/kar) -

Nach einjähriger Bauzeit wird die frisch renovierte St. Marienkirche am Sonntag, 22. November, wieder eröffnet. „Leider findet dieser besondere Tag in Zeiten von Corona unter nicht einfachen Bedingungen statt“, bedauert Pfarrer Georg Kersting, „es gibt einige wichtige Beschränkungen, da in der Kirche nur eine bestimmte Zahl an Sitzmöglichkeiten zur Verfügung steht.“