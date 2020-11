Die Seele des Gotteshauses bewahrt

Die ersten Überlegungen für das Bauprojekt reichen bis in das 2012 zurück. Und tatsächlich sah die Gemeinde schon damals Handlungsbedarf: Das Dach der Kirche war an einigen Stellen bereits undicht, die Heizung fiel immer öfters aus, und an der Fassade bröckelte unübersehbar der Putz ab.

Auch den sehr dunkel wirkenden Innenraum der Kirche nahmen die Planer in den Fokus. Als Ergebnis einer Ausschreibung (2014) wurde Professor Raphael Seitz aus Heilbronn mit der künstlerischen Ausgestaltung der Marienkirche betraut, doch der starb überraschend nur kurze Zeit später. Damit stellte sich die Frage der Nachfolge: Kirchengemeinde und Generalvikariat entschieden sich schließlich für eine Zusammenarbeit mit dem Paderborner Atelier Lönne und Neumann.

Die ursprüngliche Idee von Seitz, den Kirchenraum auch als imposanten Lichtraum zu begreifen, haben die beiden Künstler in ihrem Entwurf aufgegriffen und daraus eine eigene Interpretation entwickelt. „Die neue Gestaltung soll die Architektur begleiten. Sie greift Gliederungen des Bauwerkes auf und schafft an besonderen Zonen mehrschichtige Akzente“, machte der Künstler Jörn Neumann in einer kurzen Ansprache deutlich. Er kam abschließend zu dem Ergebnis: „Der Kirchenraum wird so zu einem helleren und einladenden Raum im ganz neuen Licht geformt. Blanke Bereiche reflektieren und betonen das Licht.“

Am 19. November 2019 endlich konnten die umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten starten . Zunächst verlief auch alles planmäßig. Doch dann, so Brockmeyer, tauchte Anfang Februar 2020 ein statisches Problem im Bereich eines alten Windfangs auf, das erst beseitigt werden musste. Eine zeitliche Verzögerung von viereinhalb Monaten war die Folge. Am 13. November schließlich konnten die letzten Arbeiten zu einem guten Ende gebracht werden.

Waren fast täglich auf der Baustelle (von links): Werner Schäper sowie Ulrike und Joachim Burchart. Foto: Klaus Karenfeld

Pfarrer Georg Kersting nutzte sein Grußwort, um nicht nur Architekten und Handwerkern seinen besonderen Dank auszusprechen. An dieser großartigen Gemeinschaftsleistung hätten viele weitere Menschen in und außerhalb von Schlangen ihren Anteil.

Namentlich erwähnte Kersting den Gemeindeverband, ebenso das Erzbischöfliche Generalvikariat, das sich mit Mitteln aus der Kirchensteuer nicht unwesentlich an der umfangreichen Renovierung beteiligt habe (Gesamtkosten: etwa eine Million Euro). Eine weitere wichtige Finanzspritze kam vom Diözesan-Bonifatiuswerk.

Auch die Pfarrgemeinde legte sich ebenfalls mächtig ins Zeug, organisierte Pfarrfeste und Benefizkonzerte. Geld in die Kirchenkasse brachte auch der erfolgreiche Verkauf eines eigenen Kirchweins – dieser Vorschlag stammte vom bisherigen Bürgermeister Ulrich Knorr.

Aus dem Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat von St. Marien haben sich drei Personen besonders hervorgetan: Werner Schäper sowie die Eheleute Joachim und Ulrike Burchart waren fast täglich auf der Kirchen-Baustelle zu finden und standen den Handwerkern für Fragen und Hinweise zur Verfügung. Burchart hat darüber hinaus aus Anlass der Wiedereröffnung der Kirche eine Festschrift verfasst.

In seinen Dank bezog Kersting ausdrücklich die evangelisch-reformierte Kirche in Schlangen mit ein: „Während der Umbauphase konnten wir in der evangelischen Kirche regelmäßig unsere Gottesdienste feiern und waren wir hier gern gesehene Gäste.“

Kerstings Dank ging auch an den Kirchenvorstand von St. Martin (Bad Lippspringe), der für den Umbau der Marienkirche Gelder aus dem Verkauf der St. Maximiliankirche zur Verfügung stellte.

In den Dienst der guten Sache haben sich ebenso die Landjugend Bad Lippspringe und die Eheleute Adelheid und Anton Bunse gestellt; in ihrer Scheune konnten die Kirchenbänke zwischengelagert werden.