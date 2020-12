Mehr als 70 Gottesdienste zum Fest

„Da uns aus Gründen des Infektionsschutzes nur eine geringe Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht, sind Voranmeldungen zwingend erforderlich“, macht Pfarrer Georg Kersting im Gespräch deutlich.

Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun – entweder über die Homepage des Pastoralen Raumes (www.pr-ael.de/Gottesdienstanmeldung) oder telefonisch zu den Öffnungszeiten der Pfarrbüros. Anmeldebeginn ist bereits an diesem Dienstag, 15. Dezember, um 9 Uhr.

Die genauen Gottesdienstzeiten in den neun Gemeinden sind auch den Pfarrnachrichten beigelegt, die in den Kirchen ausliegen. Sie finden sich aber auch auf der Homepage des Pastoralen Raumes und auf Facebook. In Bad Lippspringe werden zusätzlich 6000 Flyer durch die katholische Landjugend, Mitglieder des Pfarrgemeinderates von St. Marien und andere fleißige Helfer verteilt.

Insgesamt bietet der Pastorale Raum „An Egge und Lippe“ in der Zeit von Heilig Abend bis Silvester mehr als 70 Gottesdienste an. Wer keine der Messfeiern besuchen kann, hat an Heiligabend die Möglichkeit, die Krippenfeier (16 Uhr) und die Christmette von St. Martin (22 Uhr) in Bad Lippspringe per Livestream zu verfolgen, und zwar über die Homepage der Gemeinde.

Die Weihnachtsgottesdienste im Einzelnen:

Bad Lippspringe und Schlangen

Heiliger Abend: Friedenskapelle 13.30 Uhr Andacht für Familien, St. Marien Schlangen: 14 und 15 Uhr Wortgottesdienst für Kinder, St. Martin Bad Lippspringe: 16 Uhr Krippenspiel für Kinder, Hof Stiehm Bad Lippspringe: 17 Uhr Wortgottesdienst gestaltet vom Team „Viertel-vor-Zwölf“, St. Marien Bad Lippspringe: 17 Uhr Christmette, St. Marien Schlangen und St. Martin: 18 Uhr Christmette, St. Marien Bad Lippspringe: 21 Uhr Christmette, St. Martin Bad Lippspringe und St. Marien Schlangen: 22 Uhr Christmette.

1. Weihnachtsfeiertag: St. Marien Bad Lippspringe: 9.30 Uhr Hochamt, St. Martin: 10.15 Uhr Hochamt, St. Marien Schlangen: 11 Uhr Hochamt.

2. Weihnachtsfeiertag: St. Marien Bad Lippspringe: 9.30 Uhr Hochamt, Adlerwiese Gartenschau: 10 Uhr Freiluftgottesdienst, St. Marien Schlangen: 11 Uhr Hochamt.

Sonntag, 27. Dezember: St. Marien Bad Lippspringe: 9.30 Uhr Hochamt, St. Martin: 10.15 Uhr Hochamt, St. Marien Schlangen: 11 Uhr Hochamt.

Silvester: St. Martin: 17 Uhr Jahresschlussmesse.

Neujahr: St. Martin: 10.15 Uhr Hochamt, St. Marien Schlangen: 11 Uhr, Hochamt, St. Marien Bad Lippspringe: 17 Uhr Hochamt.

Altenbeken - Buke - Schwaney

Heiliger Abend: St. Dionysius Buke: 14.30 Uhr Krippenfeier für Kinder, Heilig Kreuz Altenbeken und St. Joh. Baptist Schwaney: 15 Uhr Krippenfeier für Kinder, St. Dionysius und Hl. Kreuz: 16 Uhr Krippenfeier für Kinder, St. Joh. Baptist: 16.30 Uhr Krippenfeier für Kinder, Heilig Kreuz, St. Dionysius und St. Joh. Baptist: 18 Uhr Christmette, Heilig Kreuz, St. Dionysius und Joh. Baptist: 22 Uhr Christmette.

1. Feiertag: St. Dionysius: 9 Uhr Hochamt, Heilig Kreuz: 10 Uhr Hochamt, St. Joh. Baptist: 10.30 Uhr Hochamt.

2. Feiertag: St. Joh. Baptist: 9 Uhr Hochamt, Heilig Kreuz: 10 Uhr Hochamt, St. Dionysius: 10.30 Uhr Hochamt.

Sonntag, 27. Dezember: St. Joh. Baptist: 9 Uhr Hochamt, Hl. Kreuz und St. Dionysius 10.30 Uhr Hochamt.

Silvester: Hl. Kreuz und St. Joh. Baptist; 17 Uhr Jahresschlussmesse, St. Dionysius: 18 Uhr Jahresschlussmesse.

Neujahr: Hl. Kreuz: 18 Uhr Hochamt.

Benhausen - Neuenbeken - Marienloh

Heiliger Abend: St. Joseph Marienloh: 14.30 und 16 Uhr Krippenfeier, St. Alexius Benhausen: 15 und 16 Uhr Krippenfeier, St. Alexius, St. Joseph und St. Marien Neuenbeken: 18 Uhr Christmette, St. Alexius, St. Joseph und St. Marien: 22 Uhr Christmette.

1. und 2. Feiertag: St. Marien: 9.30 Uhr Hochamt, St. Alexius und St. Joseph: 11 Uhr Hochamt.

Sonntag, 27. Dezember: St. Marien: 9.30 Uhr Hochamt, St. Alexius: 11 Uhr Hochamt und St. Joseph 18.30 Uhr Hl. Messe.

Silvester: St. Marien: 17 Uhr Jahresschlussmesse, St. Alexius: 17.30 Uhr Jahresschlussmesse.

Neujahr: St. Joseph: 18.30 Uhr Hochamt.