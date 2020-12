Lösung für Brandruine in Sicht

Schlangen -

Am 14. April 2011 brannte die ehemalige Gaststätte „Zum Felsen“ in Kohlstädt nieder. An das Ereignis erinnert auch heute noch ein meterhoher Schutthaufen. „Der Schandfleck muss endlich weg“, fordern nicht nur die Anwohner seit langem. Doch jetzt gibt es tatsächlich Hoffnung: Ein Investor will die letzten Überbleibsel der Ruine beseitigen und an dieser Stelle ein neues Wohnhaus errichten.