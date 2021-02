Studie zum möglichen Outlet wird erklärt

Es ist die erste digitale Bürgerversammlung der Stadt Bad Lippspringe. Dabei dreht sich alles um ein topaktuelles Thema: die Einrichtung eines City-Outlets in der Innenstadt . Der frühere Landrat des Kreises Paderborn, Manfred Müller, wird als Moderator durch den Abend führen. Die Aufzeichnung erfolgt unter Einhaltung aller Corona-bedingten Hygiene- und Schutzmaßnahmen aus dem großen Saal des Best Western Park Hotel & Spa Bad Lippspringe.

Nach der Begrüßung durch Manfred Müller und einer Stellungnahme von Bürgermeister Ulrich Lange rückt Expertenwissen in den Blickpunkt des Abends. Dr. Joachim Will, Geschäftsführer der ecostra GmbH für Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung in Europa mit Sitz in Wiesbaden, wird seine Studie zum City-Outlet in Bad Lippspringe vorstellen. Anschließend gibt es ein Interview mit der Projektinitiatorin Sylvia Schubert und der Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian. In Bad Münstereifel ist das erste und bislang einzige City-Outlet in Europa mit großem Erfolg realisiert worden.

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, über den Link https://ihrevent.live/city-outlet die digitale Bürgerversammlung auf einem mobilen Endgerät zu verfolgen. Im zweiten Teil des Abends können sie über eine Chat-Funktion Fragen stellen, die von den Teilnehmern im Saal beantwortet werden. „Diese digitale Bürgerversammlung ist der Auftakt für einen umfangreichen Informations- und Kommunikationsprozess zum City-Outlet“, sagt Ulrich Lange. „Wir wollen die Chancen ausloten, die dieses Projekt für die Belebung unserer Innenstadt und ein Shopping-Erlebnis in Bad Lippspringe als Ergänzung zu den Bereichen Gesundheit, Natur und Kultur bietet“, betont der Bürgermeister.