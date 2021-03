„In diesem Bereich hat es bereits einmal eine beliebte Spielfläche für Kinder gegeben“, erinnert sich Petra Claes, Mitarbeiterin im Schlänger Rathaus, noch sehr gut. Die Spielgeräte kamen dann aber in die Jahre und mussten schließlich nach und nach abgebaut werden. Übrig blieben eine Schaukel und einige mit Rasen begrünte Bodenwellen für BMX-Fahrer. Die Zeichen für einen Neuanfang stehen gerade jetzt gut. Die Bäckerei Goeken hat der Gemeinde anlässlich der Neueröffnung ihres frisch renovierten Dorfcafés (August 2020) eine Spende in Höhe von 2000 Euro gemacht (wir berichteten). Das Geld sollte speziell den Kindern und Jugendlichen der Sennegemeinde zugute kommen. „Dieses Versprechen haben wir jetzt in die Tat umgesetzt“, sagt Bürgermeister Marcus Püster.