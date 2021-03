Dazu werden die zum Teil tiefen Schlaglöcher ausgeglichen und die Oberfläche wird mit Split neu gestaltet.

Die Gemeinde Schlangen unterstützt die Maßnahme mit dem erforderlichen Material und den benötigten Maschinen. „Den Mitarbeitern auf unserem Bauhof bin ich für ihre Hilfsbereitschaft sehr dankbar“, betont Bürgermeister Marcus Püster. Die eigentlichen Arbeiten werden von der Euwatec gGmbH vorgenommen, mit der die LTM bereits seit 2018 zusammenarbeitet. „Unsere Leute wissen mittlerweile, welche wichtige Rolle sie für Lippe auf dem Weg zur Qualitätswanderregion einnehmen“, sagt Hermann Ritter, Geschäftsführer der Euwatec gGmbH. Durch diese Zusammenarbeit fallen für die Herrichtung des Wanderparkplatzes nur geringe Kosten an.

Der Parkplatz Bauerkamp wird von vielen Ausflüglern und Wanderern angesteuert, die die Buchenwälder mit ihren bis zu 25 Meter hohen Bäumen oder interessante Naturerscheinungen wie das geheimnisumwitterte Lukenloch oder den geschichtsträchtigen Gedenkstein Messenkerl erwandern wollen. „Der Bauerkamp hat seinen Namen von unserer gleichnamigen Familie“, erklärt Grundstückseigentümer Cord Bauerkämper, der das Gelände rund um den Parkplatz gerne für Naturfreunde und Wanderer zur Verfügung stelle.

Das Projekt der Qualitätswanderregion Lippe wird neben der LTM auch vom Lippischen Heimatbund, dem Lippischen Landesverband, dem Eggegebirgsverein, dem Teutoburger Wald Tourismusverband und dem Naturpark Teutoburger Wald vorangetrieben. Dafür erhält Lippe 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln, die mit weiteren 20 Prozent Eigenmitteln des Kreises Lippe aufgestockt wurden. „Wir freuen uns darauf, wenn die Arbeiten am Bauerkamp mit dem Start der Wandersaison abgeschlossen sein werden“, so Weigel.