Schlangen -

Von Klaus Karenfeld

Die Grünen in Schlangen wollen Schotterbeete auf gemeindeeigenen Flächen nicht mehr dulden. Handlungsbedarf sieht die Fraktion unter anderem in der Erikastraße. Bürgermeister Marcus Püster (CDU) wird in den kommenden Wochen das Gespräch mit den Anwohnern suchen.