244 Straftaten in Schlangen

Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten im Kreis Lippe nochmals um 236 Delikte (-1,8 Prozent) zurückgegangen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit für die Bürger und Bürgerinnen abermals reduziert hat, Opfer einer Straftat zu werden. Die Aufklärungsquote ist gestiegen und liegt bei einem Wert von 57,93 Prozent. Insgesamt konnten im vergangenen Jahr 5941 Tatverdächtige ermittelt werden. „Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen hat die Corona-Pandemie auch die Kriminalitätsentwicklung beeinflusst“, stellt die Polizei fest. Positiv zu verzeichnen ist ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls (-3,9 Prozent). Damit setzt sich der positive Trend der rückläufigen Zahl von Wohnungseinbrüchen weiter fort. Hingegen sind die Zahlen bei den Fälschungs- und Betrugsdelikten um 15,2 Prozent und die bekannt gewordenen Sexualdelikte um 47,2 Prozent gestiegen. Insgesamt gab es 2058 Vermögens- und Fälschungsdelikte, bei den Sexualstraftaten wurden 505 Fälle registriert.

Zurückgegangen sind die Gewalt- und die Straßenkriminalität. Unter dem Begriff Gewaltkriminalität sind die Tötungsdelikte, Vergewaltigungen, Raubstraftaten, gefährliche und schwere Körperverletzungen sowie Delikte des Menschenraubes und der Geiselnahme zusammengefasst. Hier waren es 529 (-7,4 Prozent) Fälle. Straßenkriminalität sind Delikte, die auf oder von der Straße aus verübt werden, wie überfallartige Vergewaltigungen, Straßenraub, Sachbeschädigungen, Fahrraddiebstähle, Straftaten rund ums Auto, sowie Einbrüche in Kioske oder Schaufenster und Vitrinen. 2291 Taten bedeuten einen Rückgang um 28,3 Prozent. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Lippe mit 323 Taten im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht gesunken.

Gemeinde Schlangen

In der Sennegemeinde ist laut Polizei insgesamt ein Anstieg der Straftaten festzustellen. 244 Straftaten gab es im vergangenen Jahr, eine Zunahme um 16,6 Prozent. Bei den absoluten Fallzahlen lagen Vermögens- und Fälschungsdelikte (63) an erster Stelle. Es folgten sonstige Straftaten (zu denen unter anderem Erpressung, Brandstiftung, Hehlerei und Beleidigung gezählt werden) mit 37 Fällen, Diebstahl unter erschwerten Umständen (36) und ohne (34) und einfache Körperverletzung (25). Die Zahl der Sexualdelikte ist von 6 Fällen im Vorjahr auf 13 gestiegen. Den deutlichsten Zuwachs registrierte die Polizei bei der Gewaltkriminalität: Ereignete sich in 2019 nur eine Tat, so waren es im vergangenen Jahr 15 Delikte.

Erneut zurückgegangen sind die Zahlen der Diebstähle aus Wohnungseinbrüchen und aus Kraftfahrzeugen (jeweils 7 Straftaten). Bei der Einordnung der Kriminalitätsgefährdung schneidet die Gemeinde Schlangen ordentlich ab. Von den 16 lippischen Städten und Gemeinden liegt die Gefahr, Opfer eine Straftat zu werden nur in vier Orten (Extertal, Oerlinghausen, Leopoldshöhe und Dörentrup) niedriger. Die höchsten Werte weisen laut Statistik Detmold, Bad Salzuflen und Horn-Bad Meinberg auf.