Einen Antrag der „Partei“, die Rosenstraße vierspurig auszubauen, lehnte die Mehrheit ab. Ebenso scheiterte ein Antrag der „Partei“, auf einem Wegweiserschild an der A 33 einen Hinweis auf die Gemeinde Schlangen anbringen zu lassen. Einstimmig beschlossen wurde hingegen, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, ein Spielplatzkonzept für alle Ortsteile zu entwickeln. Die „Partei“ traf im Fachausschuss mit ihrem Antrag zum Schulweg auf harsche Kritik. Das lag vor allem an der Formulierung des Antrags, in dem sie eine „Überprüfung der Verkehrssicherheit bei der Anlieferung von Schulvieh durch vierspurigen Ausbau der Rosenstraße“ forderte.