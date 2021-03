„Das ist eine seit Jahren stabile Zahl, die auf jeden Fall eine Vierzügigkeit der Schule garantiert“, machte Sachgebietsleiter David Tyler im Schulausschuss deutlich. 33 Schüler der evangelischen Grundschule und 27 der Concordia-Grundschule werden ihm zufolge nach den Sommerferien zur örtlichen Gesamtschule wechseln. Wie deren Rektorin Roswitha Hillebrand auf Nachfrage bestätigte, hat ein großer Teil der neu angemeldeten Schüler eine Empfehlung zum Besuch der Haupt- oder Realschule.

Und auch das belegt die Statistik: Ein nicht geringer Teil, immerhin 52 Bad Lippspringer Grundschulkinder, haben sich für einen Wechsel zu einem der Paderborner Gymnasien entschieden. Immerhin elf wollen die August-Hermann-Francke-Gesamtschule im benachbarten Schlangen besuchen.

Im Ausschuss präsentierte Tyler weitere Zahlen: So werden ab dem nächsten Schuljahr 81 Jungen und Mädchen an der evangelischen Grundschule und weitere 86 an der Concordia-Grundschule neu unterrichtet. Statt der ursprünglich prognostizierten sieben Eingangsklassen sollen jetzt insgesamt acht gebildet werden.

Und wie sieht die Entwicklung in Schlangen aus? „2015 war ein ausgesprochen geburtenstarkes Jahr. Und das schlägt sich sechs Jahre später auch in den Anmeldezahlen für unsere Grundschulen nieder“, macht Petra Claes von der Gemeindeverwaltung im Gespräch deutlich.

Nach Ende der Sommerferien werden 96 Kinder die Jahrgangsstufe 5 der Grundschule in Schlangen besuchen. Das sind 30 mehr als ein Jahr zuvor. Es wird eine zusätzliche Eingangsklasse geben. „Die Raumfrage ist bereits geklärt“, so Claes.

Wie berichtet, ist die Schulbücherei 2019 in die benachbarte ehemalige Musikschule umgezogen. Die jetzt freien Räume stehen mit Beginn des neuen Schuljahres der vierten Eingangsklasse zur Verfügung.

Noch ein Blick nach Oesterholz: Der dortigen Grundschule am Sennerand liegen nach Angaben der Schulverwaltung 35 Neuanmeldungen (2020: 26) vor. Es bleibt bei zwei Eingangsklassen.

Bereits im Februar hatte die Schulleitung der August-Hermann-Francke-Gesamtschule (AHF) angekündigt, zum neuen Schuljahr drei Eingangsklassen zu bilden. In den vergangenen Jahren waren es jeweils zwei gewesen. Derzeit laufen die Bauarbeiten für die räumliche Erweiterung der Schule am Friedrich-Copei-Platz.