Als Kämmerin Stefanie Lübbers ihr Amt im April 2020 in Schlangen antrat, stand die Corona-Pandemie noch am Anfang. Die Folgen waren nur ansatzweise absehbar. Noch schauten Politik und Verwaltung hoffnungsvoll nach vorne, schließlich hatte die Gemeinde die Haushaltssicherung gerade erst hinter sich gelassen. Die Pandemie hat in der Folgezeit alle kommunalen Haushalte stark belastet. Die Sennegemeinde traf es besonders hart: Ein finanzieller Puffer, der die zusätzlichen Lasten hätte abfedern können, war (noch) nicht vorhanden. So werteten CDU und SPD es als Erfolg, dass es der Kämmerin und ihren Mitarbeitern gelungen sei, eine erneute Haushaltssicherung für 2021 abzuwenden. In dem Etatentwurf spiegele sich das finanziell Machbare wider, er gebe aber auch ausreichend Raum für notwendige Investitionen. Die beiden großen Fraktionen kündigten an, dem Haushaltsplan zuzustimmen. Dagegen hatten die Grünen mit Blick auf die Corona-Krise einen echten Lastenausgleich durch das Land NRW erwartet. Die Zeche müssten die nachfolgenden Generationen zahlen. Marcus Foerster kündigte daher an, den Etatentwurf abzulehnen. „Die Partei“ äußerte auch schwere Bedenken. Wichtige Themenbereiche wie Natur, Kultur, Freizeit und Tourismus spielten ihrer Meinung nach kaum eine Rolle. Das wollte Bürgermeister Marcus Püster nicht unwidersprochen stehen lassen: „Jede Fraktion ist aufgefordert, sich bei den Haushaltsberatungen mit eigenen Vorschlägen und Ideen einzubringen.“ Er hoffe, dass „Die Partei“ künftig von ihrem verbrieften Mitgestaltungsrecht auch Gebrauch machen werde. Der verabschiedete Haushaltsplan 2021 verzichtet auf Steuererhöhungen. Der Ergebnishaushalt weist Erträge von 17,6 Millionen Euro aus, dem stehen Aufwendungen von 18,7 Millionen Euro gegenüber.