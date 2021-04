Jugendlicher schlägt Polizisten

Schlangen -

Zeugen riefen am späten Mittwochabend bei der Polizei an. Auf der Detmolder Straße in Schlangen würden sich mehrere Menschen lautstark streiten, hieß es. Am Einsatzort trafen die Beamten noch ein 16-Jährigen aus Schlangen an. Als dieser zu den Vorfällen befragt werden sollte, schlug er direkt einem der Beamten an den Kopf, teilte die Polizei am Donnerstag mit.