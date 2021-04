Geimpft wird sogar im Urlaub

„Für Schlangen ist das ein Glücksfall, weil dadurch die medizinische Versorgung vor Ort gesichert ist – und das ist gerade in Zeiten, in denen Corona viel Behandlungszeit einnimmt, wichtig“, sagen die beiden Mediziner unisono. Eine Härtefallregelung der Bezirksstelle in Detmold habe es ermöglicht, dass die 42-Jährige eine kassenärztliche Zulassung bekommen hat. „Denn eigentlich gab es im Bereich Detmold einen Niederlassungsstopp“, sagt Volker Koberstein. Doch weil der Schlänger Mediziner und seine Kollegen auch Bad Lippspringer Patienten versorgen und so deutlich mehr als die bundesdurchschnittlich 950 Patienten je Arzt in ihren Karteien zählten, habe es die Ausnahme gegeben.