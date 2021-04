Erweiterung liegt voll im Zeitplan

Schlangen -

Von Uwe Hellberg

Mit 43 Schülern hat die August-Hermann-Francke-Gesamtschule (AHF) im Jahr 2016 an ihrem Standort in Schlangen den Unterricht begonnen. Aus den bescheidenen Anfängen hat sich schnell eine Schule entwickelt, die in diesem Sommer bereits rund 360 Jungen und Mädchen besuchen. Die räumlichen Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum werden gerade mit einem Erweiterungsbau geschaffen, für den Kosten von fünf Millionen Euro investiert werden.