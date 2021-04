Sportstätten: kreative Ideen gefragt

Schlangen -

In den kommenden Monaten will die Verwaltung unter Mitwirkung des Gemeindesportverbandes, der ansässigen Sportvereine und der Politik ein Sportstättenkonzept für die Gemeinde Schlangen entwickeln. Die neu im Gemeinderat vertretene „Partei“ betont in einer Pressemitteilung, sie spreche sich für „kreative wie nachhaltige Maßnahmen“ aus. Den Bau einer weiteren Sporthalle in der Gemeinde hält sie für unumgänglich.